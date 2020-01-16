شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 5 توصيات لمشاتل الطماطم لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لزراعات مشاتل الطماطم ضمن برنامجها (التوصيات الفنية الشهرية) بناءً على تعليمات المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، خلال شهر يناير الجارى والخاصة بزراعات الطماطم لزيادة الإنتاج وتجنب المحصول للأمراض والآفات الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية.

-استمرار زراعة مشتل العروة الصيفية، ومراعاة الاهتمام بمصدر التقاوى أن يكون معتمدا من وزارة الزراعة .

- العناية بالمشاتل القائمة تمهيدًا لزراعة العروة الصيفية في أواخر فبراير وذلك بتنفيذ مايلى:

تقليل الري لتقسية النباتات حتي تشتل في حالة قوية.

- مداومة الرش ضد النيماتودا رشة وقائية، التغذية الورقية للمشتل والرش الفطري الوقائي .

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-لابد من استمرار جمع العروة الشتوية مع تقليل الري قبل الجمع، واتباع برامج الإرشادى الجيد، احتياج محصول الطماطم الشتوى إلى رى الجمعة الثانية للعروة الشتوية وتسميد مسبق بمعدل ( 150 كجم نترات كالسيوم ) للفدان .

-الاستمرار في التعفير بالكبريت الزراعي مرة كل 25 يومًا، لا يتم الجمع إلا بعد تطاير الندي .

كانت وزارة الزراعة، حذرت كل المزارعين فى المحافظات المختلفة، من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الإنتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدة كل أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كل الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

فيما اصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، نشر لجانها المرورية على إنتاج شتلات الخضر والفاكهة المرخصة من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها المواصفات، وتحذيرات للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل المخالف والغير مرخصة من قبل وزارة الزراعة، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.