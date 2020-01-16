أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة.. نائبة برلمانية تطالب بمحاسبتها بقانون العقوبات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة.. نائبة برلمانية تطالب بمحاسبتها بقانون العقوبات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت النائبة مي محمود، عضو مجلس لبنواب عن الإسكندرية، مقطع فيديو لمداخلتها في جلسة استجواب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقالت "محمود": "أنا حزينة من رد وزيرة الصحة الذي لم يكن على مستوى الاتهامات الموجهة لها، واستأثرت بالتباهي بمبادرات ليس لها، وهي مبادرات رئاسية لرئيس الجمهورية".

وتساءلت عضو مجلس النواب: "أين خطة وزيرة الصحة؟؟ وأين ما تتحدث عنه من إنجازات في عهد الوزيرة؟؟".

وتابعت: "ما شاهدناه من نفايات خطرة في مستشفى بولاق هو خطر على صحة الأصحاء قبل أن يكون خطرًا على صحة المرضى، وهذا لا يحتاج لميزانية، ولكنه يحتاج متابعة وإدارة من وزيرة يجب أن تحمل صفة السياسة والإدارة".

واختتمت النائبة البرلمانية مداخلتها قائلة: "إذا كانت الوزيرة بتلف على المستشفيات مكانش ده بقى حال مستشفيات وزارة الصحة، أصحبت متدهورة، وزيرة الصحة ليس فقط مطلوب أن يُسحب منها الثقة ولكن يجب أن تحاسب وفق قوانين العقوبات لأنها أهملت في صحة المواطنين.. معالي الوزيرة أهملت في صحة الشعب المصري.. معالي وزيرة الصحة لا تستحق أن تكون مسئولة عن صحة المواطنين، وبناء عليه أطالب بسحب الثقة من وزيرة الصحة".