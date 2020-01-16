أخبار مصر | انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الخميس الموافق 2020116، لافتة إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة والأمطار عليى غرب البلاد والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 12

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 22

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 23