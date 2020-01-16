شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الجوزاء تزين قبة السماء طوال ليالى الشتاء وترى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غروب شمس فى أى ليلة من ليالى الشتاء ترصد نجوم الجوزاء أو الجبار أورايون، والتى تعتبر واحدة من أسهل المجموعات النجمية الشتوية التى يمكن التعرف عليها فى قبة السماء بمصر والوطن العربى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يمكن تمييزها من خلال "الحزام" أو "سلسلة اللالئ" وهى عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان فى خط مستقيم قصير على التوالى فى المنطقة الوسطى من الجوزاء، إضافة إلى ذلك يمكن ملاحظة وجود إثنين من النجوم البراقة، أحدهما يسمى "منكب الجوزاء" وهو نجم عملاق أحمر والآخر أزرق يسمى "رجل الجوزاء" فى جانبين متعاكسين من حزام النجوم.

وأوضح التقرير، أن نجوم الجوزاء تبدو لنا وكأنها تقع على مسافة متساوية هذا لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض ولكنها فى الحقيقة تقع على مسافات مختلفة إلى حد كبير من بعضها البعض، فعلى سبيل المثال تشير القياسات بأن نجم رجل الجوزاء يبعد مسافة 773 سنة ضوئية عن كوكبنا، فى حين أن تحديد المسافة إلى منكب الجوزاء أصعب، إلا أن القياسات الحالية تقول بأنه يبعد 724 سنة ضوئية.

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وعند رصد نجوم الجوزاء قد يعتقد البعض بأن النجوم ضمن هذه المجموعة النجمية مرتبطة ببعضها البعض ربما بواسطة الجاذبية ولكنها ليست كذلك.

لكن بعض أشهر نجوم الجوزاء لها صلة عامة ببعضها البعض، فالعديد من ألمع النجوم فى الجوزاء هى أعضاء فى ذراعنا الحلزونى المحلى، الذى يطلق عليه أحيانًا اسم الجبار أوريون، وتقع ذراعنا الحلزونية المحلية بين ذراع القوس و ذراع فرساوس فى درب التبانة.

من ناحية أخرى، يمكن ملاحظة أن نجوم الحزام الثلاثة أخفت من منكب الجوزاء ورحل الجوزاء ولكنها أبعد، وهى جميعًا نجوم عمالقة فى ذراع الجبار أوريون.

وعندما نوجه التلسكوب أو المنظار إلى المنطقة الواقعة أسفل نجوم الحزام نرى فى أعماق السماء منظرا من أمتع المنظار وهو سديم الجوزاء أو الجبار وهو ما يطلق عليه مسييه 42.