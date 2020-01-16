شكرا لقرائتكم خبر عن 11 توصية من شركات السياحة لمصر للطيران لدعم القطاع.. رحلات شرق آسيا تتقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر إنها تعمل على تقديم المساعدة إلى جميع الشركات العاملة في مجال إصدار تذاكر الطيران، وحل أي مشاكل توجههم سواء مع شركات الطيران أو منظمة الاياتا والتوصل لحلول للمشاكل التي قد تنشأ بينهم، كما ستعمل خلال العام 2020 على مساعدة الشركات التي ترغب في إصدار تذاكر طيران وتقديم المشورة والدعم الفني اللازم.

ولفتت الغرفة إلى أن رؤيتها للعام الجديد تنصب على التواصل مع كل المنظمات الدولية والمحلية للحصول على أفضل سبل الدعم ولضبط السوق، وفى هذا الإطار نظمت الغرفة لقاء مع رؤساء القطاع بالشركة الوطنية – مصر للطيران – بحضور نائب رئيس القطاع التجاري وبحضور أكثر من 200 شركة حيث تمت مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع مع مصر للطيران.

وخلال الاجتماع تم الخروج بالتوصيات التالية التي سيعمل الطرفان على إنجازها:

1.دراسة زيادة رحلات شرق آسيا (كوريا- اليابان- طوكيو)

2.دراسة تشغيل خط سان باولو وماليزيا

3.دراسة عمل بروتوكول ثلاثي (الغرفة – مصر للطيران – الهيئة) لعمل سعر تحفيزي للأسواق الأوروبية في غير أوقات الذروة .

4.دراسة تعديل نظام حجز العودة لرحلات أبو سمبل في ضوء وصول الأسطول الجديد من الطيارات الحديثة وكذلك تعديل المواعيد المبكرة جدًا للطيران الداخلي .

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5.دراسة تخفيض مقدم الحجز للمجموعات .

6.متابعة الموقع الرسمي لمصر للطيران و اسعاره التي تنافس شركات السياحة .

7.فتح اللينك لأي شركة سياحة (خاضعة للمواصفات) بدون طلب خطاب ضمان إضافي .

8.تسعير رحلات الحج و العمرة بفترة كافية قبل بدء الموسم .

9.إمكانية الاستغناء عن خطاب الضمان الاضافي لمجموعات العمرة .

10.تسهيل طريقة حجز مجموعات العمرة و الفصل بين خطاب الحجز و الحجز الفعلي .

11.زيادة عدد الرحلات طبقًا للمواعيد الأكثر طلبًا .