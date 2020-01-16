شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الطبى المبدئى لحالات مصابى حادث الكريمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على التقرير المبدئى لحالات الإصابات فى حادث طبيبات المنيا الذى وقع صباح الأربعاء.

وأظهر التقرير إصابة كل من: جهاد محمد يوسف على، 26 عاما، مصابة بكدمات بالساق، وفاطمة منصور محمد منصور، 26 عاما، مصابة بكدمات بالكتف والذراع الأيسر، وسلمى حسونة حسن محمد 26 سنة مصابة بكدمات بالكتف، وزين صالح محب الدين أحمد، مصاب بجرح بالراس واشتباه ما بعد الارتجاج، نورا كمال عبد اللطيف، مصابة بكسر فى الحوض والفخذ الأيسر، وإيمان عاطف شفيق، مصابة كسر بالفقرات فقرات بالظهر، وراعوث القس مصابة بكسر مضاعف فى عظمة الفخذ الأيسر وانفجار بالرحم وجنين متوفى، وخلع بنفصل الفخذ الأيمن وخلع بمفصل الفخذ، وأمنية رفعت على محمد، 22 عاما، مصابة بشرخ فى الحوض وجرح قطعى الذكر، وآية رفعت على محمد، 26 عامًا، مصابة بشرخ فى الفقرة الصدرية العاشرة من العمود الفقرى وكدمات بالوجه والأنف ونزيف أمسى وكدمات بالصدر، وإيمان على محمد محمود 26 سنة بكدمات متفرقة بالجسم كسور.

Advertisements

ونعت نقابة أطباء المنيا فى بيان لها، الطبيبات اللاتى لقين مصرعهن آثر الحادث داعين الله أن يتم شفاؤه على المصابات بالحادث.

وأمرت وزيرة الصحة بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفين إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونعت نقابة أطباء المنيا، "شهداء المهنة" الذين لقوا مصرعهم فى الحادث المروع على الطريق الصحراوى، أثناء توجههم لحضور تدريب تابع لوزارة الصحة.















