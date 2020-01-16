شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إطلاق اسمى المتوفيتين بحادث المنيا على وحدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

الصحة: مصابو حادث المنيا ببعثة الحج.. وإطلاق اسمى المتوفيتين على وحدتين شاهد.. أول صورة لـ الطبلاوى من منزله.. الشيخ: صحتى جيدة وربنا يهدى الحاقدين من هو فادى الهاشم زوج نانسى عجرم المتهم بقتل عامل داخل فيلته انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة الجمعة المقبل فيديو.. قاعدة برنيس العسكرية.. أحدث القواعد فى الجيش المصرى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة والجيزة إطلاق نار فى قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي..فيديو الدكتورة سماح نبيل عروس الجنة.. 15 صورة قبل وفاتها فى حادث المنيا الصحة: الانتهاء من فحص 4.3 مليون سيدة بمبادرة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدى عروس الجنة الدكتورة سماح نبيل.. تزوجت منذ شهرين وتوفيت فى حادث المنيا Advertisements السيسى: شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس وأشيد بالأداء المتميز لقواتنا المسلحة التعليم تحيل واضع امتحان البحيرة صاحب واقعة الخطأ فى القرآن للتحقيق وفاة أول حالة مصابة بإنفلونزا "H1N1" فى أسيوط 4طلاب يسرقون 8 أجهزة واى فاى من مدرسة بالدقهلية لمنع أداء الامتحان بالتابلت الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو 6 درجات وأمطار تمتد على للقاهرة والعظمى 18 درجة أسماء المصابين والمتوفين فى حادث ميكروباص أطباء المنيا شاهد.. رئيس الوزراء ووزراء ومحافظين وفنانين فى عزاء نجل مايا مرسى ضعف المياه فى 5 أحياء بالجيزة بسبب أعمال صيانة بجزيرة الدهب.. تعرف عليها التموين: عودة العمل بمنظومة إدارة البطاقات داخل المكاتب نقابة الأطباء: إحدى طبيبات حادث المنيا كانت حاملا وأصيبت بانفجار فى الرحم الشباب والرياضة تطلق برنامج "أنا متطوع" ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

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