شوّهوا صورة البلاد.. ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط لجنة إلكترونية تركية في إحدى الشقق في منطقة باب اللوق، تعد تقارير سلبية تضمن معلومات مغلوطة عن مصر، لتشوية صورتها في الداخل والخارج.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن قطاع الأمن الوطني رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة الإلكترونية عملت على إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

وأكدت المعلومات تولي المتهمين؛ التركي، أيدوغان عثمان، قالا بلك (هارب)، وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.

وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم استهداف المقر المشار إليه، وتم ضبط كلًا من التركي، حلمي مؤمن، مصطفى بلجى (المدير المالي)، الإخواني حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، الإخواني حسين محمود رجب القباني (مسئول الديسك)، الإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي).

وعُثر على في مقر اللجنة التركية، العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتُباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.