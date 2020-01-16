بيان أمريكي بشأن سد النهضة: اتفاق مبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت وأحمد مسعد:
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانًا، مساء الأربعاء، بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، بمشاركة البنك الدولي.
وقال البيان إن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان أشاروا إلى أن تنفيذ تعبئة سد النهضة سيتم على مراحل، موضحًا أن عملية تعبئة السد ستتم خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، على أن تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.
وأشار البيان إلى أن وزراء الدول الثلاث يدركون الفوائد الإقليمية المهمة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة.
كما أكد الوزراء أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق، مشيرين إلى تنفيذ المراحل اللاحقة من تعبئة سد النهضة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها، على أن يخضع هذه الأمور إلى اتفاق نهائي.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.
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