"مستقبل وطن": قاعدة "برنيس" رسالة بأن السلام الذي تتبناه مصر تحميه القوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قاعدة "برنيس" العسكرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للعالم بأن السلام الذي تتبناه الدولة المصرية سلام تحميه وتدعمه القوة والردع الحقيقي.

وأضاف رشاد، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوة الضمانة الحقيقية لحفظ استقرار الدول وحقوق شعوبها، وأن القوي وحده من تكون كلمته المسموعة والمؤثرة في المجتمعات الدولية.

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وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن قاعدة برنيس تعزز الأمن القومي للدولة على الاتجاه الجنوبي، وتفرض السيطرة على واحدة من أهم المناطق الإستراتيجية، تحسبًا لأي أعمال قد تهدد أمننا القومي، كما تعزز محور التنمية وتدفع عجلة الاستثمار والسياحة، وتأمين المناطق الاقتصادية، وحركة الملاحة.

وأوضح رشاد، أن القاعدة تعكس رؤية القيادة السياسة وإيمانها بضرورة تعزيز الإمكانيات الدفاعية وتطوير أنظمة التسليح بما يتواكب مع حجم التحديات والمؤامرات التي تحيط بالمنطقة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة كانت وما زالت العامل الرئيسي في حفظ أمن واستقرار الوطن.

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