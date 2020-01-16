الآثار: حركة تغييرات محدودة بين قيادات الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف محمد عبدالله، مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة، للعمل مديرًا عامًا لمناطق آثار القلعة، بدلًا من ناجي حنفي، الذي شغل منصب مدير عام مناطق آثار جنوب القاهرة.
كما شمل القرار تكليف محمد رشاد، للعمل مديرًا عامًا النشر العلمي بمركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وعبدالله سعد، للعمل مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة.
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