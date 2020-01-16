مصر | مصرع شقيقين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شقيقين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شقيقان مصرعهما في حادث قطار، مساء اليوم الأربعاء، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بمصرع شقيقان حال عبورهما شريط السكة الحديد.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.