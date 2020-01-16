مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل ضبط خلية تركية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل ضبط خلية تركية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:-

عاجل.. ضبط مقر تديره لجان إلكترونية تركية بوسط القاهرة

تمكن قطاع الأمن الوطنى من ضبط مقر تديره لجان إلكترونية تركية للأضرار بالأمن القومى والأوضاع الداخلية للبلاد بمنطقة باب اللوق تديرها وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها وإختراق الجبهة الداخلية.

حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في البحيرة 15 يوما

قررت نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة حبس 3 مواطنين من مركز إيتاى البارود 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لافكارها.