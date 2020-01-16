أخبار مصر | إقالة وزيرة الصحة يتصدر "تويتر" بعد حادث طبيبات التكليف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة وزيرة الصحة يتصدر "تويتر" بعد حادث طبيبات التكليف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "إقالة وزيرة الصحة" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، الأربعاء، حيث طالب العديد من المشاركين بإقالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

جاء ذلك بعد حادث طبيبات المنيا الذي وقع صباح الأربعاء، وأسفر عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 أخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وقال أحد مشاركي الهاشتاج: "اصحى كده معايا انتى خريجه طب بشرى اه بس مش معاكى ماجيسيتر يعنى من الاخر ملكيش تخصص ولو اشتغلتى ف مستشفى هتبقى شبه الممارس العام زيك زى طلبه الامتياز والى لسه متخرجين فا مش عشان خدتى دبلومه ف اداره الاعمال والمستشفيات تيجى تعمليلى ضجه لا فوقى كده وارجعى المطبخ".

وأضاف آخر: "ونعتبر موتهم ده جريمه وتهديد لأي حد هيعترض ع القرارات بعد كده حسبي الله ونعم الوكيل في وزيره الإهمال وف الدوله كلها #اقاله_وزيره_الصحة".

وتابع حساب آخر: "#إقاله_وزيره_الصحة روح الابرياء اللي راحوا في رقبتك".

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بينما هاجمها آخر قائلا: "ياشيخه اتهدي واقعدي في المطبخ بقي قرفتينا كصيادلة في مهنتنا والتكليف والاطباء طفشتيهم بسبب العبودية دي #اقاله_وزيرة_الصحة".

وأضاف آخر: "لابد من اقالة وزيرة المقاولات وتدمير الصحة" #اقاله_وزيره_الصحة".

واستطرد شخص آخر: "انا مش عارفة ناقص ايه غلط ما عملتهوش مع.كل فئات الدكاترة والقطاع الطبي عامة علشان يمشوها وزيرة الهم والمرض دي #اقالة_وزيرة_الصحة"

وقال آخر: "مفيش حد في البلد دي متفق على صلاحية الوزيرة دي لإدارة ملف الصحه فشل بكل الأشكال، ليه لسه قاعدة لحد دلوقتي؟ #إقالة_وزيرة_الصحة".

