أخبار مصر | غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة في بيان لها، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" بتنفيذ أعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع.

وأضافت المحافظة، أنه من المقرر أن يتم غلق جزئى لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" بالإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المنطقة الأثرية دون تعطيل للحركة المرورية لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 17/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 19/1/2020 على أن تبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.

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كما يستمر العمل على مدار 24 ساعة أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالإتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة) لمدة 10 أيام إعتباراً والتى بدأت من صباح الثلاثاء الموافق 14/1/2020 ومن المقرر أن تنتهى الخميس الموافق 23/1/2020.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كافة الجهات المعنية بالإلتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة الشئ لأصله وفتح الطريق أمام المارة والمركبات فور الإنتهاء.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنباً للتكدسات.