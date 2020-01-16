شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز عالمي لجراحات القلب في 6 أكتوبر فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ تدشين مركز مجدى يعقوب لجراحات القلب بمدينة السادس من أكتوبر، بداية فبراير المقبل، حيث يقام على مساحة 35.67 فدان، ويتكون المبنى الجديد من 5 طوابق تحتوى على 5 غرف للعمليات، و5 غرف للقسطرة، بينما يكون عدد الأسرّة 405 أسرّة. وتم تخصيص مساحة داخل المركز لإقامة مركز أبحاث علمية يعتبر أكبر مركز في مصر في هذا المجال، وتم مراعاة أن يكون هناك مكان متسع للبحث العلمى مجهز بأحدث التقنيات الحديثة والمتطورة والتى تم إعداد فريق طبى وفنى من أجل العمل عليها، إيمانا من القائمين على المستشفى بأن البحث العلمى هو الطريق الأول والأساسى لنهضة الأمم وتقدمها، وبه ترتقى الشعوب وتنتقل لآفاق جديدة في مجالات العلم والتكنولوجيا.

وقالت مصادر مسؤولة في المركز إنه تم التفكير في إقامة المركز في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، بعدما ازداد الضغط على مركز أسوان، كونه أصبح من أنجح مراكز جراحات القلب في العالم، وباتت أعداد المرضى أضعاف ما يمكن التعامل معهم، لذا كان لابد من إنشاء مركز آخر يستوعب الحالات خاصة الحرجة منها، والتى أصبحت تؤرق المسؤولين عن المركز في أسوان، حيث يتردد عليه يوميًا مئات المرضى من داخل وخارج البلاد، أملًا في الحصول على تلك الخدمة العالمية، والتى أصبحت محط أنظار الدول الكبرى، لما تحويه من تقنية عالية وخدمات طبية تجعل المريض في أمان وثقة بأنه داخل مكان يحترم مرضه ويرعاه على أفضل ما تكون الرعاية.

ويستهدف المركز المزمع إنشاؤه إجراء ما لا يقل عن 12 ألف عملية في العام، حيث يكون نصيب عمليات القلب المفتوح منها 3000 عملية، فيما سيتم إجراء ما يقارب الـ9 آلاف عملية قسطرة، وهى أضعاف ما يتم استهدافه في أسوان الذي يقوم بإجراء 1000 عملية قلب مفتوح سنويا، و3000 عملية قسطرة.

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وتكون الأولوية دائما للحالات الحرجة والأكثر خطورة، ونصيب الأطفال منها لا يقل عن 60% من مجموع العمليات التي ستجرى، ومن أبرز ما تم التأكيد عليه في لائحة المركزين هو عدم الرضوخ للوساطة، التي تشكل ضغوطًا على الأطباء والمسؤولين داخل المستشفيات.

كما أن هناك استراتيجية تعمل على المدى البعيد، وأبرز ما فيها هو إعداد كوادر وكفاءات باستمرار من خلال تناقل الخبرات، حتى يصبح لدى مصر أعداد كبيرة مؤهلة تمتلك القدرة على التعامل مع مستجدات المجال.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم إنشاء المركز بأيادٍ مصرية، حيث ستنفذ التصميمات التي وضعت من أكبر مكاتب الهندسة في إنجلترا، وتم مراعاة ضرورة أن تكون الإنشاءات والعمالة من أبناء الوطن، مع وضع مخطط زمنى لإنهاء الأعمال، على أن يكون افتتاح المركز بعد عامين وتحديدا في 2022، كما تمت مراعاة إيجاد مساحات خضراء وأماكن لممارسة الرياضة، مع النظر إلى أهمية أن تكون جميع الأماكن بها تهوية جيدة تعجل بالشفاء وتمنح المريض راحة نفسية عالية.

يذكر أن مركز مجدى يعقوب لجراحات القلب في أسوان، تم العمل به منذ عام 2008، ويعد منظمة لا تهدف للربح، غير حكومية تقدم خدمات طبية مجانية لأبناء مصر والخارج في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويبلغ عدد موظفى المركز ما يقارب 800 شخص، يعملون وفق نظام تم وضعه مسبقا من قبل مجلس الإدارة الذي يترأسه الدكتور مجدى يعقوب، وينوب عنه الدكتور مجدى إسحاق، ويبقى مجلس الإدارة واحدا للمركزين، بينما إدارة كل مستشفى مختلفة عن الأخرى. وراعى مجلس الإدارة، أن يكون العمل في المستشفى الجديد غير مؤثر على كفاءة وقدرة مركز أسوان، بمعنى أن لكل مستشفى كوادره وطاقمه الطبى والإدارى في ظل وجود تنسيق ومساعدات متبادلة بينهما، وبدأ القائمون على المبنى الجديد مخاطبة جامعات ومراكز عالمية من أجل الترتيب لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المختلفة. وتحرص الدولة على دعم المشروع الجديد بكافة الإمكانات المادية والمعنوية، بدءًا من الرئيس، مرورًا بالحكومة والمسؤولين، وهى سياسة تنتهجها الدولة بعد أن أثبت مركز مجدى يعقوب لجراحات القلب بأسوان، نجاحاته المبهرة وبات فخرًا لمصر والعرب كافة في كل بقاع الأرض، أملا في أن يكون بمصر أكثر من مستشفى عالمى يقدم خدمات طبية ضخمة بالمجان.