شكرا لقرائتكم خبر عن العيد الـ14 للأثريين.. «العناني»: لعبوا دورًا كبيرًا في الترويج لمصر أمام العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بالمجهود الرائع الذي يبذله الأثريون وجميع العاملين بالوزارة للحفاظ على تاريخ مصر وآثار بلدهم، التي تُعد تراثًا للإنسانية أيضًا، إذ يرجع الفضل الأكبر إليهم في الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضى من اكتشافات أثرية جديدة ومعارض دولية ومشروعات مهمة.

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وقال «العنانى»- خلال احتفالية الوزارة بالعيد الـ14 للأثريين المصريين، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، أمس الأول، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور هشام الليثى، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، وسفراء دول ليتوانيا وفنلندا وبيلاروسيا وفرنسا والمجر والنمسا- إن الأثريين لعبوا دورًا كبيرًا في الترويج لمصر أمام العالم وتحسين الصورة الذهنية لها من خلال الأعمال الأثرية المهمة التي نفذوها ولايزالون يقومون بها، منوهًا باهتمام مصر الكبير بالسياحة والآثار، باعتبارهما قطاعًا واحدًا، إلى جانب الدعم المادى والسياسى غير المسبوق الذي تقدمه الدولة، والذى يعكس رقيها وتحضرها، كما أنه يبعث برسائل عديدة تدل على أنها دولة قوية وثابتة.

وأضاف «العنانى» أن أحد أهم العناصر التي تتميز بها مصر عن باقى حضارات العالم هو الآثار المتنوعة زمنيًا ونوعيًا من خلال حضارات مترابطة ومتشابكة، كما أن دمج «السياحة والآثار» في وزارة واحدة سيقوّى من القطاع بصورة أكبر من خلال منظومة واحدة متكاملة، الأمر الذي يسهم بدوره في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد القومى، مستعرضًا ما نفذه المجلس الأعلى للآثار خلال العام الماضى من إجراءات خاصة بالعاملين به لتطوير أدائه، إذ تمت ترقية أكثر من 20 ألف موظف إلى مستويات وظيفية أعلى وفقًا للفترات البينية، والانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل العالى «التسوية» لأكثر من 800 موظف، والانتهاء من تثبيت 2800 من المتعاقدين على الباب الأول، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتعديل الشكل التعاقدى للباب السادس «التظلمات» لـ662 موظفًا.

وتضمن برنامج الحفل عرض فيلم قصير عن إنجازات وزارة الآثار في 2019، وعروضًا فنية للباليه والفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، علاوة على تكريم 12 من الأثريين والعاملين بمجال الآثار، وتسليم جائزة الدكتور زاهى حواس لأفضل أثرى ومُرمِّم لعام 2020، والتى تُقدم للعام الثانى على التوالى.