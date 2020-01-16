شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات سد النهضة تنتهى فى واشنطن بمسودة من 6 نقاط لملء وتشغيل السد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا ووفودهم من الاجتماع الذى عقد على مدار 3 أيام فى واشنطن بحضور وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولي، بصفة مراقبين، وأكد الوزراء على التقدم المحرز في الاجتماعات الفنية الأربعة بين وزراء الموارد المائية واجتماعيهما السابقين في واشنطن العاصمة ونتائج تلك الاجتماعات والتزامهما المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل اتفاق مفيد على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.

وتم التوصل إلى مسودة اتفاق تتضمن 6 نقاط تحدد اليات تشغيل وملء السد، حيث اتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن العاصمة يومي 28 و 29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه ستكون هناك مناقشات فنية وقانونية فى الفترة المؤقتة.

وفى التقرير التالى نرصد النقاط التى تتضمنها مسودة الاتفاق التى تم إعلانها.

1- سيتم ملء الخزان على مراحل وسيتم تنفيذه بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب.

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2- سيتم الملء خلال موسم الأمطار ، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس ، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

3- ستوفر مرحلة الملء الأولي للسد تتضمن توفير منسوب 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

4- سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد إطلاق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

5- خلال التشغيل على المدى الطويل ، سيعمل السد وفقًا لآلية تحدد إطلاق المياه وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى المياه فى سد النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف ، الجفاف والجفاف الطويل.

6- سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.