شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مسودة بيان سد النهضة تتضمن ملء السد على مراحل وفق التدفق المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن مسودة بيان سد النهضة تضمنت أنه سيتم ملء السد سيكون على مراحل وسيعتمد على التدفق المائي في النيل الأزرق، والملء يبدأ في موسم الجفاف وغالبا بين يوليو و أغسطس، كما اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

وقالت "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل إن وزارة الخزانة الأميركية، قالت إن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، أشاروا إلى أن تنفيذ تعبئة سد النهضة سيتم على على مراحل، مؤكدين من جديد أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق، وتابعت: "مسودة بيان اجتماع سد النهضة: يدرك الوزراء الفوائد الإقليمية الهامة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة".

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء بواشنطن، في الاجتماع الثالث الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا، وفى حضور ممثلين عن الجانب الأمريكى وكذا البنك الدولى، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "اجتماعات واشنطن حول سد النهضة تتواصل ... بدء أعمال اليوم الثالث من الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور البنك الدولي.

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وكان شكري قد توجه السبت الماضى إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، لبحث أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماع يضم وزراء الخارجية ووزراء الرى للدول المعنية بسد النهضة الأثيوبية، لاستكمال المفاوضات بهدف حل الخلافات بينهما.