شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 16 ألف كتاب.. مكتبة قصر ثقافة طور سيناء «بلا قراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخلو من القراء تماما رغم أنها عامرة بـ16 ألف كتاب في جميع المجالات، إنها مكتبة قصر ثقافة طور سيناء التي كانت تعج بالقراء قبل سنوات من ظهور وانتشار الاإترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان بها كثير من اشتراكات استعارة الكتب، وتضم كتبًا في كافة المجالات العلمية والثقافية، وتعد أقدم مكتبة في جنوب سيناء.

ويقول الناقد الأدبي محمد دسوقي إنه لا غنى عن الكتاب مهما توفرت التكنولوجيا والإنترنت، مشيرا إلى أن «من قرا سوف يكتب، والقراءة هي غذاء العقل والروح، والكتاب هو الصديق الوفي في الحياة».

من جهته، أكد أحمد فريج، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، أن المكتبة تزدحم بالقراء خلال الفترة الصباحية من طلاب الجامعة والباحثين، وسوف يتم تطوير المكتبة لتناسب القراء.