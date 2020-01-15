شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: سياسة إملاء الشروط على مصر غير مقبولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن وجود البنك الدولي كطرف في المفاوضات حول «سد النهضة» الإثيوبي مهم جدًا، مشيرًا إلى أن توسيع حلقة المفاوضات حول «سد النهضة» ضروري في الفترة القادمة.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أنه لو وقف أشقاؤنا العرب بجوارنا في أزمة سد النهضة لن نعامل بهذه الطريقة أبدًا.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن سياسة الإملاء على مصر غير مقبولة، مؤكدًا أن مصر دولة قوية يقودها رئيس يتحلى بالحكمة في التعامل مع جميع الملفات.