شكرا لقرائتكم خبر عن بأمسيات في 11 إدارة.. «أوقاف الإسكندرية» تدعو لنبذ التعصب والخلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية نظمت أمسيت دينية توعوية مساء أمس بعدد من المساجد بـ11 إدارة على مستوى المحافظة للتوعية بنبذ العنف ونسيات الخلافات بين المواطنين تحت عنوان «الأخوة الإنسانية» بمشاركة أئمة ووعاظ متميزون ولديهم قدرة على الاقناع والتفاعل مع المواطنين.

وأضاف أن الأئمة ذكروا خلال الأمسيات أن الله تبارك وتعالى خلق الانسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه وكرمه على كثير ممن خلق تفضيلا قال تعالى «ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا».

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وتابعوا: «هذا التكريم لا يقتصر على إنسان دون إنسان، وإنما هو لجميع البشر على اختلاف أشكالهم وأجناسهم وألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم فأن الناس أخوة في الإنسانية كما قال رسول الله صلى عليه وسلم «كلكم لآدم وآدم من تراب» فالناس سواسية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ودعا «عبدالبصير» إلى أهمية نسيان الخلافات ونبذ العصبيات للنهوض بالوطن والحفاظ عليه في هذا الوقت العصيب لنكون صفاً واحداً في وجه التحديات التي يوجهها مصر.

وفى سياق متصل، قال مدير عام الدعوة إنه في إطار سعى وزارة الأوقاف للنهوض بالمستوى الدعوى والتصدى للأفكار المنحرفة والهدامة من خلال المعاهد المتخصصة لإعداد الدعاة التابعة لمديرية أوقاف الإسكندرية تفقد الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة سير الاختبارات الشفهية لمادة القرآن الكريم للفرقة الثانية من معهد إعداد الدعاة بمقر المركز الثقافي.

وقال إن الوزارة تسعى جاهدة لإخراج جيل من الدعاة يحمل المنهج الوسطى والفكر المعتدل من خلال هذه المعاهد المتخصصة والتى تهتم بالقرآن الكريم وعلوم الدين للنهوض بالمستوى الفكرى والثقافى والتصدى لكل فكر منحرف وهدام.