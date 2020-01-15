شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يزور طبيبات التكليف المصابات في حادث الكريمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن خالص عزائه ومواساته لأسر جميع المتوفين في حادث ميكروباص طبيبات التكليف الذي وقع، صباح الأربعاء، على الطريق الصحراوي الشرقي، وهم في طريقهم لحضور تدريب بوزارة الصحة في القاهرة.

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وتوجه المحافظ، مساء الأربعاء، رفقة نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، إلى مستشفي معهد ناصر بالقاهرة، بحضور الدكتور اسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، ودكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا، وعدد من قيادات وممثلي القطاع الصحي بالمحافظة للإطمئنان على المصابين ومدى توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم خلال فترة إقامتهم، معرباً عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

أكد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة، موجهاً مسئولي الصحة بإبلاغه بأية تطورات ومتابعة أحوال المصابين أولاً بأول حتي تماثلهم للشفاء الكامل وخروجهم من المستشفي.

ووقع الحادث بالقرب من مدخل 15 مايو بالقاهرة، صباح الأربعاء، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من طبيبات المنيا أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة، وهم من دفعة تكليف 2017.