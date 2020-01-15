شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة برنيس وغاز إسرائيل وتطورات «ريجيني» وسد النهضة.. غدًا في «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قراءنا الأعزاء

مساء الخير من صالة تحرير «المصري اليوم»

نقدم لكم عددنا ليوم الخميس 16 يناير 2020، وفيه نتابع:

الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفع، الأربعاء، علم القوات المسلحة على قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر إيذانًا بافتتاحها، وفى نفس التوقيت تم رفع العلم على المكون البحرى من القاعدة.

وحضر الافتتاح ولى عهد أبوظبى، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والأجانب، بالإضافة لكبار رجالات الدولة المصرية. وتبلغ مساحة القاعدة 150 ألف فدان على ساحل البحر الأحمر، قرب حدود مصر الجنوبية، وتضم في شقها الجوى ممرات بطول 3 آلاف متر، وعرض من 30 لـ45 مترًا، ودشم طائرات بقوة تحصين كبيرة وهنجر عامًا لصيانة وإصلاحات الطائرات. كما شهد الرئيس عددًا من الأنشطة التدريبية ضمن المناورة «قادر 2020» بقاعدة برنيس البحرية.

وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، أعلنا عن باكورة ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر، الأربعاء، ما يمثل تطورًا مهمًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعى لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعى المسال المصرية، في إطار دور مصر المتنامى كمركز إقليمى للغاز.

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وسيعلن الوزيران المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويوفال شتاينتز، وزير الطاقة الإسرائيلى، هذا التطور أثناء المؤتمر الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد الخميس بالقاهرة. ومن المتوقع أن يوافق وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والإسرائيلى واليونانى والإيطالى والأردنى والفلسطينى على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

وحول ملف سد النهضة، استأنف وزراء الخارجية والموارد المائية والرى في مصر والسودان وإثيوبيا، الأربعاء، الاجتماعات الجارية لليوم الثالث على التوالى في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي تواصل إثيوبيا بناءه، وتم عقد لقاءات برئاسة وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن، وعدة اجتماعات على المستوى الفنى لمناقشة قواعد ملء وتشغيل السد، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على إثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتى الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.

وشارك سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكى بهذا الملف الحيوى وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكى وفريقه المعاون.

النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، وفريق التحقيق المصرى في قضية وفاة المواطن الإيطالى «جوليو ريجينى»، التقى بعدد من المحققين الإيطاليين لتطوير التعاون، مشيرًا إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ جميع إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة، فيما رحب النائب العام والفريق المصرى بالمحققين الإيطاليين. وأكد النائب العام استمرار وتطوير التعاون القضائى بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وعن تطورات الأزمة الليبية، طالب رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، البرلمان العربى، بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستورى و«اتفاق الصخيرات» المبرم في المغرب بجانب دعم جهود الشعب الليبى في مكافحة الإرهاب والتصدى للغزو التركى. وشدد صالح، خلال كلمته في جلسة البرلمان العربى، الأربعاء، في القاهرة، على أن مجلس النواب هو الجسم الشرعى في ليبيا، ولا يعتد بأى اتفاقات دون موافقته، وأى اتفاق يوقع دون موافقة المجلس باطل ولا أثر له.

القوات المسلحة السودانية، تمكنت من استعادة السيطرة على جميع مقار المخابرات العامة في الخرطوم، من قبضة عناصر قوات هيئة العمليات السابقة التابعة للمخابرات، بعد تمردهم وإطلاقهم النار لساعات في مقار للجهاز، وبعد محاصرتهم داخل مبنيين في عملية سريعة اقتحم خلالها عناصر من الجيش ومن قوات الدعم السريع قاعدتين للمخابرات وسط نيران كثيفة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم جنديان وإصابة 4 آخرين.

وفى أعمدة وصفحات الرأى، نقرأ مقال عبداللطيف المناوي: «المأزق»، ود.زياد بهاء الدين: «في الاستثمار.. هل نتسابق للقمة أم للقاع»، ونيوتن: «رؤساء دخلوا التاريخ»، وسليمان جودة: «توظيف قضية!»، وإقبال بركة: «الربيع العربي هل كان خريفًا أم بداية واجبة؟!».