شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بلجراد الثقافي ينظم مائدة مستديرة عن «أنشطة الفن الإيقاعي في مصر وصربيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز بلجراد الثقافي، بالتعاون مع سفارة مصر لدى صربيا، مائدة مستديرة عن «أنشطة الفن الإيقاعي في مصر وصربيا»، أدارها الدكتور «فلاديمير تومشيفيتش»، عميد معهد الفن الإيقاعي في بلجراد، وبمشاركة العضوين الرئيسيين في فرقة باليه دار أوبرا القاهرة «آنيا أخسين» من صربيا و«أحمد يحيى» من مصر.

ونوه سفير مصر لدى صربيا «عمرو الجويلى» بمذكرة التفاهم الموقعة بين دار أوبرا القاهرة والمسرح الوطني في بلجراد والتي تُمثل أساساً صلباً للتعاون بين المؤسستين الرائدتين في إقليمهما العربي والأفريقي على التوالي، مثمناً مشاركة عدد من الفنانين الصرب في فرقة باليه القاهرة، بما يعتبر نموذجاً ملموساً لتبادل الخبرات. وأضاف أنه تم الاتفاق خلال اجتماع وزيري الثقافة في البلدين خلال شهر أكتوبر الماضي على تكثيف التعاون بين داري الأوبرا في مصر وصربيا، بما في ذلك من خلال العروض الفنية التي يتميز بها كل بلد.

ومن جانبه، عبر مدير مركز بلجراد الثقافي «ألكسندر إيليتش» عن سعادته بمبادرة السفارة المصرية بتنظيم هذه الفعالية مع المركز، موضحاً أنه تم الاتفاق على إقامة عدد من الأنشطة الأخرى، منها أسبوع للفيلم المصري ومعرض للصور. كما تناولت ممثلة المسرح الوطني إمكانية تطوير مشاريع مسرحية إيقاعية مشتركة تبرز الجوانب المتماثلة في ثقافة البلدين.