شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث التعاون مع مدير منظمة «إيكاردا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس على أبوسبع، المدير العام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، لبحث التعاون بين مصر والمنظمة لتطوير الزراعة المصرية، بحضور الممثل الإقليمي للمنظمة في مصر، الدكتور علاء الدين حموية.

وطلب «القصير» من المنظمة التركيز على البحوث والدراسات التطبيقية التي يمكن لمصر الإستفادة منها لتطوير الزراعة المصرية ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية، خاصة في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية للمحاصيل من خلال إستنباط اصناف مقاومة للجفاف وأكثر تحملا للملوحة، وتطوير نظم الإرشاد الزراعي، ودعم تدريب الكوادر الوطنية.

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وشدد الوزير على أهمية أن تتناسب الأبحاث العلمية مع إحتياجات تحديث الزراعية المصرية، وقابلية البحوث العلمية للتطبيق العلمي بما يخدم القطاع الزراعي المصري، ويحقق أعلي إنتاجية ويقلل من الفجوة الغذائية لمختلف المحاصيل المنزرعة إعتمادا على سياسة التوسع الرأسي في إنتاجية هذه المحاصيل.

من جهته، استعرض المدير العام للمنظمة مساهمات المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة العلمية في البحوث الزراعية في مجالات توفير مياه الري وترشيد الاستهلاك، فيما شدد الوزير على ترحيب مصر بدعم التعاون مع المراكز الدولية التي تساهم أبحاثها في تطوير الزراعة في مصر.

واستعرض مدير «إيكاردا» المشاكل البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، والتوقعات المرتبطة بمخاطر المناخ، ودور البحوث العلمية في استنباط أصناف من المحاصيل تكون أكثر تحملا للظروف البيئية المعاكسة وخاصة للجفاف والملوحة وتكون أقل استهلاكا للمياه.