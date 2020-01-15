شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب «حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي»، بقلم اللجنة العلمية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

يُشدد الكتاب على أن الإسلام قرر الحرية الدينية، وعدّها احترامًا لإنسانية البشر وإقرارًا لحقوقهم، مشيرًا إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان له السبق إلى تأسيس العلاقات مع الآخر من غير المسلمين، وضبط قيم التعايش السلمي والمواطنة.

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ويلفت الكتاب الذي أعدته اللجنة العلمية بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن القارئ لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن المدينة المنورة -التي كانت نواة الدولة الإسلامية- شهدت أمورًا تتجلى فيها روح السماحة والإخاء؛ فشهدت لأول مرة في التاريخ اعتراف الإنسان بأخيه الإنسان المخالف له في الدين أو الجنس، وحفظت للجميع حقوقهم، ويشهد لذلك وثيقة المدينة، والتي عُدت أساسًا لدستور العلاقات بين الناس على اختلاف أديانهم.

وينقسم الكتاب إلى ستة مباحث، الأول: «حقوق الإنسان في الإسلام»، ويتناول مسائل الحرية والمساواة والعدل. المبحث الثاني: «حرية العقيدة لغير المسلم»، في حين يستعرض المبحث الثالث «مظاهر حرية العقيدة التي كفلها الإسلام لغير المسلمين»، فيما يتناول المبحث الرابع «تطبيق حرية العقيدة لغير المسلمين في التاريخ الإسلامي»، وتأتي «شهادات غير المسلمين على الحرية الدينية في الإسلام» كمضمون للمبحث الخامس، أما المبحث السادس والأخير فيسرد شبهات تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وإلقاء السلام عليهم وغيرها من الشبهات، ثم يفندها.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.