شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لتخفيض اشتركات الطلاب والموظفين في «غرب ووسط الدلتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب هيثم أبوالعز الحريري، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الاعمال، بشأن التعليمات الصادرة بشركة «غرب ووسط الدلتا» بشأن خصم الاشتراكات.

وقال النائب، في طلبه، إنه صدرت تعليمات مؤخرا لرؤساء القطاعات ومديري عموم المحطات بشأن تخفيض نسب الخصم على اشتراكات كل من (الطلبة – الموظفين) ولتصبح كالاتي: الطلبه يتم تخفيض الدعم ليصبح ٢٠٪ بدلًا من ٤٠٪، والموظفين يتم تخفيض الدعم ليصبح ٢٠٪ بدلًا من ٣٠٪.

وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء سرعة إصدار التعليمات للإبقاء على قيمة التخفيض السابق في اشتراكات (الطلبه والموظفين)، رأفة بالأسرة المصرية وتقديرًا واحتراما لما تعانيه منذ 5 سنوات وحتي الآن بسبب الإجراءات الاقتصادية.