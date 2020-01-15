شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مشيخة الأزهر يعزي مايا مرسي في وفاة نجلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه وفد من مشيخة الأزهر الشريف، الأربعاء، لتقديم واجب العزاء للدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك في وفاة نجلها الذي وافته المنية الثلاثاء.

وأعرب الوفد عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة نجل رئيس المجلس القومي للمرأة، سائلين المولى- عز وجل- أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

وضمّ وفد الأزهر كلَّا من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، ونخبة من علماء الأزهر الشريف.