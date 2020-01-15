شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث التعاون العلمي مع السفير الألماني في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير الألماني بالقاهرة، سيريل جان نون، مساء الأربعاء، لدعم علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تطلع مصر لتطوير التعاون مع ألمانيا خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الطب والهندسة والتعليم الفنى.

وأشار الوزير إلى بدء الدراسة هذا العام في 3 جامعات تكنولوجية هي: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة بنى سويف التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية، لافتا إلى أن هذه الجامعات تشمل عدد من التخصصات العلمية منها: تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، موضحا أنه جار العمل في إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخرى.

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وأشاد الوزير بالتجربة الألمانية في مجال التعليم التكنولوجي التطبيقى، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الجامعات في ألمانيا هي جامعات تطبيقية، كما أشار إلى الجامعات الأهلية الجديدة وهى: جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، موضحاً أن الدراسة ستبدأ بتلك الجامعات العام الدراسى المقبل، مؤكدا أهمية التعاون بين الجامعات الجديدة والجامعات الألمانية من خلال تدريس برامج علمية متميزة كنموذج للتعاون بين الجانبين.

ناقش الجانبان كيفية الاستفادة من خبرات الجانب الألمانى في تطوير التعليم الفنى في مصر، وزيادة عدد المنح المقدمة للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الألمانية، وضرورة التوسع في دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والألمانية في العديد من المجالات.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون العلمى بين مصر وألمانيا ومنها: التعاون في برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى «إيراسموس»، وبرنامج الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط PRIMA، وبرنامج «هورايزون»، وكذلك التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU، والتى من المقرر افتتاحها العام الدراسى القادم، وتضم كليات الهندسة وتخصصاتها (السيارات، الطاقة، الميكانيكا، والإلكترونيات، التشغيل الآلي، والروبوتات) وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر (علوم الكمبيوتر التطبيقية، وعلوم قواعد البيانات، تكنولوجيا الإعلام، هندسة البرمجيات) وكلية إدارة الأعمال (التمويل والعلوم المصرفية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإدارة الدولية، السياحة والفندقة، إدارة المشروعات وأعمال البناء، إدارة الموانئ والمطارات، اللوجستيات، إدارة العقارات، التسويق الرقمى)، وكلية التصميم (تصميم الديكور، تصميم الملابس والحلى)، فضلا عن الجامعة الألمانية بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة والمتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والهندسة الكهربائية.

من جهته، أكد السفير الألماني حرص بلاده على دعم العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة التي تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين في العديد من المجالات.