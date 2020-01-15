شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق غير المسلمين» فى جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب 2020، لزواره كتاب «حقوق غير المسلمين فى المنظور الإسلامى»، بقلم اللجنة العلمية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

ويشدد الكتاب على أن الإسلام قرر الحرية الدينية، وعدّها احترامًا لإنسانية البشر وإقرارًا لحقوقهم، مشيرًا إلى أن النبى، صلى الله عليه وسلم، كان له السبق إلى تأسيس العلاقات مع الآخر من غير المسلمين، وضبط قيم التعايش السلمى والمواطنة.

Advertisements

ويشير إلى أن القارئ لسيرة النبى محمد (ص) يجد أن المدينة المنورة، التى كانت نواة الدولة الإسلامية، شهدت أمورًا تتجلى فيها روح السماحة والإخاء، فشهدت لأول مرة فى التاريخ اعتراف الإنسان بأخيه الإنسان المخالف له فى الدين أو الجنس، وحفظت للجميع حقوقهم، ويشهد لذلك وثيقة المدينة، والتى أعدت أساسًا لدستور العلاقات بين الناس على اختلاف أديانهم.

وينقسم الكتاب إلى 6 مباحث، الأول: «حقوق الإنسان فى الإسلام»، ويتناول مسائل الحرية والمساواة والعدل، والثانى: «حرية العقيدة لغير المسلم»، والثالث «مظاهر حرية العقيدة التى كفلها الإسلام لغير المسلمين»، والرابع «تطبيق حرية العقيدة لغير المسلمين فى التاريخ الإسلامى»، وتأتى «شهادات غير المسلمين على الحرية الدينية فى الإسلام» كمضمون للمبحث الخامس، أما المبحث السادس والأخير فيسرد شبهات تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وإلقاء السلام عليهم وغيرها من الشبهات، ثم يفندها.

كما يقدم جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب لزواره كتاب «فى التجديد وما إليه»، بقلم الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

ويشارك الأزهر، للعام الرابع على التوالى، بجناحٍ خاصٍ به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم «4»، حيث يمتد على مساحة نحو 1000 متر.