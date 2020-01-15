شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رئيس الوزراء ووزراء ومحافظين وفنانين فى عزاء نجل مايا مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمحافظين والفنانين فى تقديم واجب العزاء المقام بمسجد المشير للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، كما شهد عزاء نجل الدكتورة مايا مرسى ازدحام كبيرا ما أدى لظهور الطوابير أمام قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة.

وحضر لتقديم واجب العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء والمسئولين، منهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير الصناعة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين الباح وزيرة التضامن الإجتماعى، وحرم رئيس الوزراء، ومندوب من رئاسة الجمهورية والسفير السويدى، واحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والفنانين هانى سلامة ويسرا وعدد كبير من الشخصيات العامة.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من الفنانين، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والمهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق.

كما قدم كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق ، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، ووزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق،، واللواء ابو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية السابق ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، وسفير الأردن ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإلهام شاهين وشقيقها.

كما توجه وفد من مشيخة الأزهر الشريف، لتقديم واجب العزاء للدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وأعرب الوفد عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة نجل رئيس المجلس القومي للمرأة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

وضم وفد الأزهر كلَّا من فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدى ، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ، ونخبة من علماء الأزهر الشريف.

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