شكرا لقرائتكم خبر عن من هو فادى الهاشم زوج نانسى عجرم المتهم بقتل عامل داخل فيلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فادى الهاشم الاسم الأكثر تداولاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ليس فقط كونه زوج واحدة من أكثر الفنانات شهرة فى العالم العربى وهى نانسى عجرم، ولكن لارتباط اسمه بقضية أصبحت الأكثر إثارة وغموضًا فى هذه الفترة، حيث وجهت لفادى تهمة القتل العمد للشاب السورى محمد الموسى الذى اقتحم منزل الفادى منذ أسبوعين.. ولكن من هو فادى الهاشم وما تاريخه قبل ان يرتبط بنانسى؟

ـ يعمل طبيب أسنان ويتابع حالات كثيرة أغلبها من المشاهير.



فادى الهاشم

ـ تزوج من الفنانة اللبنانية عام 2008.



الهاشم

ـ بدأت علاقة حبه مع نانسى عجرم عام 2005 من خلال ترددها على عيادته كمريضة ثم قويت العلاقة لتنتهى بالزواج عام 2008 فى قبرص.

ـ أقام الهاشم حفل زواج ضخم في مراكش بالمغرب، وكان شهر العسل فى جزر أوروبا.

ـ كان قصر الفنانة شاكيرا الذي يقدر بـ11 مليون دولار و648 دولارًا هدية الفادى لنانسى.

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ـ أنجبا 3 أبناء هم إيلا وميلا وليا.

ـ من مواليد 1969 أى فارق السن بينه وبين الفنانة نانسى 14 عامًا.



زوج نانسى عجرم

تزوجا زواجًا مدنيًا لاختلاف الطائفة الدينية لهما فهو من الطائفة المارونية، وهي تنتمى إلى طائفة الروم.

ـ يهوى التأمل وترويض الحيوانات المفترسة وكانت له فى منزل العزوبية أفعى أمضى سنوات فى تربيتها بمنزله.

ـ وجهت له القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان، جريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدى).

ـ تعددت الروايات حول هذه القضية، فالبعض قال إن الشاب وهو سوري الجنسية، كان يعمل لدى نانسي عجرم، وأراد المطالبة بمستحقاته، فيما تنكر نانسى أى معرفة لعائلتها بالقتيل.