شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن انقطاع مياه الشرب، غرب المحافظة، وذلك يوم الجمعة المقبل، نظرا لتوقف محطة مياه الشرب مريوط بالكيلو 40 عن تقديم الخدمة.

وأشار بيان صدر اليوم من شركة مياه الإسكندرية، أن انقطاع المياه جاء نظرا لانقطاع التيار الكهربائى عن الدوائر جهد 66 ك .ف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة حيث سيتم إضعاف وانقطاع المياه، وذلك ابتداء من الجمعة المقبل، من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة صباحا، مما يؤدى إلى توقف محطات مريوط بالكيلو 40، وانقطاع الخدمة عن غرب الإسكندرية من الكيلو 34، وحتى مدينة الحمام، وبرج العرب، والعامرية وتوابعها من قرى النهضة، وقرى بنجر السكر وقرى شمال التحرير والعشرة آلاف، والبذور، والبستان، ومدينة النوبارية الجديدة، و قرى فرع 20.

ولفت البيان إلى أنه سيتم توصيل المياه فور انتهاء شركة الكهرباء من أعمال الصيانة الخاصة بها، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابيرهم واحتياجاتهم من المياه.

من جهة أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن زيارة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه كل من المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى المحطة الشرقية لمعالجة الصرف الصحي والوقوف على مستجدات المشروعات ومتابعة الأعمال على قدم وثاق بجميع أنحاء المحافظة.