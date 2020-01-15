شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ"توك توك" اللصين المتسببين فى وفاة شهيد الشهامة بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على صور التوك التوك المتسبب فى مصرع شهيد الشهامة ابن قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بالدقهلية، والتى رصدته بعد كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع خلال الحادث، ولاتزال الأجهزة الأمنية تكثف من بحثها للوصول إلى الجناة، بعد أن أدلى بعض شهود العيان على تفاصيل الحادث، بعد استغاثة سيدة قام المتهمين بسرقة حقيبة اليد منها.

وقد أكد شهود العيان بالواقعة أن من شارك بواقعة خطف حقيبة اليد من السيدة، هم اثنان من الشباب تتراوح أعمارهما ما بين العقد الثانى والثالث، ولاذا بالفرار فى اتجاه طريق شربين، وقد نشرت الأجهزة الأمنية عددا من أفراد الشرطة السرية للتوصل إلى شخصية المتهمين.

يذكر بأن شيع الآلاف من أهالى قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، جثمان شهيد الشهامة، الذى لقى مصرعه أثناء مطاردة مجموعة من اللصوص، سرقوا حقيبة سيدة.

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وخرج أهالى القرية، لتودع شهيد الشهامة، وسط حالة من الحزن والدموع، خاصة زوجته التى لم يمر على زواجهما أسبوعين فقط، وأطلق أهالى القرية عليه شهيد الشهامة، وأشار أهالى القرية إلى أنه كان متزوجا ونشبت خلفات مع زوجته الأولى وتركها، وانفصلوا، وله بنتان منها، وقرر الزواج من أخرى وأتم الزواج منذ اسبوعين، وهو يمتلك لكافتيريا على الطريق، والتى شهدت وقوع حادثة اختطاف الشنطة من سيدة.

يذكر بأن لقى شاب مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل، أثناء مطاردة لمجموعة لصوص على طريق طلخا شربين بمحافظة الدقهلية، خطفوا شنطة يد من سيدة أثناء توجهه إلى عملها

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا من أهالى مدينة طلخا، بوقوع حادث تصادم توك توك بمواطن على طريق طلخا- شربين.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد إبراهيم محمود إبراهيم العزيزى، وشهرته محمد العزيزى 30 سنة، ومقيم بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، وذلك أثناء مطاردته لشابين خطفوا شنطة يد من سيدة أثناء توجهها إلى مقر عاملها بمدرسة على الطريق.