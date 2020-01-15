مجلس النواب الأمريكى يوافق على إحالة ملفات قضية عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب الأمريكى على إحالة ملفات قضية عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وكشفت أدلة جديدة فى دعوى العزل المرفوعة ضد الرئيس دونالد ترامب أن أحد اصدقاء محاميه الشخصي رودي جولياني عمل على حث الحكومة الأوكرانية على البدء فى تحقيقات مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل فى الانتخابات الأمريكية المقبلة، ونجله.

ووفقا لتقرير موقع USA TODAY نشرت أربع لجان بمجلس النواب المواد التى قدمها محامى بارناس صديق جولياني، مشيرة إلى أنهم يشملون ملاحظات بارناس المكتوبة بخط اليد على ورقة من فندق ريتز كارلتون في فيينا تشير إحدى الصفحات إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "اجعل زالنسكي يعلن أن قضية بايدن سيتم التحقيق فيها".

وقام ديمقراطيون في مجلس النواب بتأييد عزل ترامب بسبب سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس لحجبه المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، وزيارة البيت الأبيض للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن وتضمن ذلك طلب شخصي من ترامب إلى زيلينسكي لإجراء تحقيق خلال مكالمة هاتفية تمت في ال 25 من يوليو.

ووفقا للجان الكونجرس تشير الدلائل الصادرة إلى أن زيلينسكي كان على علم بالاتهامات الموجهة ضد بايدن في شهر مايو ، وذلك قبل تلك الدعوة بفترة وجيزة.

وصدق المسؤولون الأمريكيون الاتهامات حول أوكرانيا وبايدن ونجله كنظريات مؤامرة وشهد المسؤولون الأمريكيون في التحقيق الذي أُجري بشأن العزل بأن الاتهامات بشأن تدخلات أوكرانيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 هي دعاية روسية.

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وقال بيان من الرؤساء الديمقراطيين لأربع لجان في الكونجرس حققت في عزل ترامب إن الوثائق "تثبت أن هناك المزيد من الأدلة ذات الصلة بمخطط الرئيس، لكن الرئيس نفسه أخفاه".

وأضاف البيان: "كل هذه الأدلة الجديدة تؤكد ما نعرفه بالفعل: ضغط الرئيس وأعوانه على المسؤولين الأوكرانيين للإعلان عن التحقيقات التي ستفيد الرئيس سياسيا".

وفي نفس السياق قدمت اللجان التي حققت في تعاملات ترامب مع أوكرانيا (لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة والإصلاح) الأدلة إلى اللجنة القضائية التي تخطط لتقديمه إلى مجلس الشيوخ إلى جانب مواد العزل.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب يوم الأربعاء على إرسال المقالات إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تبدأ المحاكمة يوم الثلاثاء، ومن جانبه قال ترامب إنه كان له ما يبرره في محاربة الفساد في أوكرانيا وتوقع أن يتم تبرئته من المحاكمة.

يذكر أن اللجان التي قادت التحقيق في أوكرانيا استدعت بارناس في 10 أكتوبر الأول للحصول على الأدلة وحصل بعد يوم من اعتقاله على موافقة قاضٍ اتحادي في نيويورك لمشاركة المستندات والأدلة من الأجهزة التي صادرها المحققون بما في ذلك هاتفان وجهاز آي باد.

وقال رئيس اللجنة - النائبان آدم شيف من كاليفورنيا في لجنة الاستخبارات، وجيري نادلر من نيويورك في القضاء، وكارولين مالوني من نيويورك في الرقابة، وإليوت إنجل من نيويورك في الشؤون الخارجية - إنهم سيواصلون التحقيق مع ترامب.