المتحدث العسكري ينشر فيديو جديد للمناورة "قادر 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، فيديو جديد للمناورة قادر 2020، عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

كان رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، قال إن فكرة المناورة الاستراتيجية "قادر 2020" بُنيت على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة لتنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي التعبوي الجزئي "قادر 2020"، ارتباطًا بطبيعة التهديدات والعدائيات الحالية والمنتظرة والتوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة، ونتيجة لعدم الاستقرار الإقليمي والدولي وتنامي الأعمال المسلحة.

وأضاف رئيس هيئة التدريب، خلال افتتاح قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية، اليوم الأربعاء: "قامت بعض العناصر المعادية ضمن إحدى الدول بعملية محدودة على أحدا الاتجاهات الاستراتيجية والتأثير على المصالح الحيوية للدولة، مع استمرار تقديم الدعم اللوجستي لتصعيد العمليات الإرهابية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي".

وتابع: "وفي إطار ذلك قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي التعبوي الجزئي لتنفيذ عملية محدودة للقضاء على كافة التهديدات على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية وتأمين خط الحدود الدولية على مسرحي البحر الأحمر والبحر المتوسط وتأمين الملاحة البحرية ومصادر الثروة".