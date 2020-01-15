وفد من الأزهر يعزي مايا مرسي في وفاة نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تصوير - هاني رجب:
توجه وفد من مشيخة الأزهر الشريف اليوم الأربعاء لتقديم واجب العزاء للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في نجلها الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.
ضم وفد الأزهر كلَّا من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، ونخبة من العلماء.
وأعرب الوفد عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة نجل رئيس المجلس القومي للمرأة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.
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