أين تقع قاعدة برنيس ولماذا سميت بهذا الاسم؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى.

وبدأ الافتتاح بمناورة هي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي أين تقع قاعدة برنيس ولماذا سميت بهذا الاسم؟