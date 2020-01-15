نشرة الحوادث المسائية.. ضبط لجنة تركية بوسط البلد ومصرع طبيبتين في حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط لجنة إلكترونية تركية في إحدى الشقق في منطقة باب اللوق، تعد تقارير سلبية تضمن معلومات مغلوطة عن مصر، لتشوية صورتها في الداخل والخارج.

التفاصيل عبر الرابط

"الداخلية" تكشف تفاصيل وفاة مصطفى قاسم: أضرب عن الطعام

كشفت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، تفاصيل وفاة مصطفى قاسم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية؛ إثر إضرابه عن الطعام.

التفاصيل عبر الرابط

مصرع طبيبتين وإصابة 12 في حادث على الطريق الإقليمي

لقيت طبيبتان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون، في حادث مروري على الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة حلوان.

التفاصيل عبر الرابط

"العشاء الأخير".. الزوجة قدمت زوجها للعشيق فذبحه ورمى جثته في الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بحي شبرا الخيمة، وتبين أن زوجته وعشيقها وراء ارتكاب الحادث.

التفاصيل عبر الرابط

انتقامًا من والدته.. ربة منزل تقتل طفلا وتلقي جثته في منزل شقيقها

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ربة منزل، قتلت نجل شقيق زوجها، انتقامًا من والدته، بسبب وجود خلافات بينهما.

التفاصيل عبر الرابط

بها حيوان نادر وطائر محنط.. "الداخلية" تداهم مزرعة غير مرخصة بأجا- (صور)

تمكن ضباط إدارة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية؛ من ضبط مزرعة تحوي عدد كبير من الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض بدون تصريح.

التفاصيل عبر الرابط

Advertisements

سائق يمطر ربة منزل بوابل من الأعيرة النارية أثناء سرقة مسكن بأسيوط

ألقى قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارع قتل ربة منزل، بالأعيرة النارية، أثناء سرقة مسكن مدرس بأسيوط .

التفاصيل عبر الرابط

"الأمن العام" يكشف ملابسات إصابة 8 طلاب أمام مدرسة بالغربية

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات إصابة 8 طلاب أمام مدرسة بالغربية، وتبين بأنهم تشاجروا مع بعض بسبب التقاط صور لبعضهم .

التفاصيل عبر الرابط

النائب العام يلتقي محققين إيطاليين ويشكل فريق تحقيق جديدا لقضية ريجيني

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي "جوليو ريجيني" - بعددٍ من المحققين الإيطاليين.

التفاصيل عبر الرابط

النائب العام يؤكد: السعودية تعيد دراسة قضية مصري محكوم عليه بالإعدام

أعلن النائب العام المصري موافقة المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، على طلب النيابة العامة السعودية بإعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية؛ لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.

التفاصيل عبر الرابط

9 مارس.. الحكم على 14 متهمًا في حادث "محطة مصر"

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، لجلسة ٩ مارس المقبل للحكم.

التفاصيل عبر الرابط

25 فبراير.. النقض تنظر طعون المتهمين في "أحداث العدوة"

حددت محكمة النقض جلسة 25 فبراير المقبل لنظر طعون المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة

التفاصيل عبر الرابط