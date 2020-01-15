أخبار مصر | "محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلب" ومحافظ البنك المركزي يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، محافظ البنك المركزي طارق عامر، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.