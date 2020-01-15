أخبار مصر | تأكيدا لما نشرته الخليج 365.. وزيري يعتمد حركة تنقلات بالآثار الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لما نشرته الخليج 365.. وزيري يعتمد حركة تنقلات بالآثار الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها، أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرارًا بتكليف محمد عبدالله مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة للعمل مديرًا عامًا لمناطق آثار القلعة بدلًا من ناجي حنفي الذي شغل منصب مدير عام مناطق آثار جنوب القاهرة.

كما شمل القرار تكليف محمد رشاد للعمل مديرا عاما للنشر العلمي بمركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والسيد عبدالله سعد للعمل مديرا عاما لمناطق آثار شرق القاهرة.

وكانت بوابة الخليج 365 الإلكترونية انفردت بنشر تفاصيل حركة التنقلات بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والتي تستهدف تصعيد قيادات شابة وإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب والمرحلة الحالية.