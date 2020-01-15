أخبار مصر | "والي" وأسامة كمال يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" وأسامة كمال يشاركان بعزاء نجل مايا مرسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابقة، والإعلامي أسامة كمال، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.