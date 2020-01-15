أخبار مصر | وزيرا الآثار والكهرباء يقدمان العزاء في نجل مايا مرسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الآثار والكهرباء يقدمان العزاء في نجل مايا مرسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتقديم واجب العزاء في نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.



وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.