أخبار مصر | وفد من مشيخة الأزهر يعزي مايا مرسي في وفاة نجلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من مشيخة الأزهر يعزي مايا مرسي في وفاة نجلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه وفد من مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، لتقديم واجب العزاء للدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك في وفاة نجلها الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وأعرب الوفد عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة نجل رئيس المجلس القومي للمرأة، سائلين المولى -عز وجل- أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

وضم وفد الأزهر كلَّا من فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتورة نهلة الصعيدي، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ونخبة من علماء الأزهر الشريف.