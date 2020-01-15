أخبار مصر | وزيرا الإسكان والشباب ومحافظ القاهرة يصلون عزاء نجل مايا مرسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الإسكان والشباب ومحافظ القاهرة يصلون عزاء نجل مايا مرسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.



كما شارك بالعزاء، اليوم، عدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين، ورجال الدولة والسياسية.



وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

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وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.