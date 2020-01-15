أخبار مصر | وزراء الثقافة والهجرة والتموين يشاركون بعزاء نجل مايا مرسي (صور)

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وصل منذ قليل، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس؛ للمشاركة بعزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.



كما شارك بالعزاء الدكتور جابر طايع نائب وزير الأوقاف، ورجل الأعمال محمد أبوالعنين، والدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.