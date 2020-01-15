أخبار مصر | طارق شوقي وأحمد زكي بدر في عزاء نجل مايا مرسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق شوقي وأحمد زكي بدر في عزاء نجل مايا مرسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، بعزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



وحضر العزاء الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وعدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء الحاليين والسابقين، ورجال الدولة.

Advertisements



وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.