أخبار مصر | رئيس الوزراء يشارك بعزاء نجل مايا مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشارك بعزاء نجل مايا مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ولكن رفض التصوير من الصحفيين والإعلام.



كما شارك بالعزاء، عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، ورجال الدولة والسياسة، وعدد من الشخصيات العامة، والفنانين.