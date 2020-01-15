أخبار مصر | رغم هطول الأمطار.. استمرار التوافد على عزاء نجل مايا مرسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم هطول الأمطار.. استمرار التوافد على عزاء نجل مايا مرسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر توافد الشخصيات العامة ورجال الدولة والوزراء، على عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك على الرغم من هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.



وشارك بالعزاء، عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء الحاليين والسابقين، ورجال الدولة.

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وكان أمين تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسي قد وافته المنية مساء الإثنين الماضي، وشُيعت الجنازة أمس الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم بالعزاء والمواساة للدكتورة مايا مرسي عدد كبير من الشخصيات العامة، والكُتاب الصحفيين، والوزراء، ورجال السياسة، والأحزاب.